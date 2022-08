Ungewöhnliche Mikrobe im „Drachensumpf“ entdeckt

In Südkorea haben Wissenschaftler eine außergewöhnliche Mikrobe (Bild) mit höchst ungewöhnlichem Fressverhalten entdeckt. Gefunden wurde die Bakterienart in einem die meiste Zeit nebelbedeckten Hochmoor in der Nähe des Gipfels des 1304 Meter hohen Mount Daeam, in dem der Legende nach gerne Drachen ruhen.