Forscher fanden unter Mikroben Erbgutvernascher

Ein Team um Alexander Loy und Kenneth Wasmund vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien untersuchte die Nahrungsgewohnheiten von Mikroben, die ihre Kollegen von der Universität in Calgary (Kanada) aus den schlammigen Ablagerungen (Sedimenten) am Grund des Atlantik zwischen Kanada und Grönland gefischt haben. Sie gaben ihnen DNA zu fressen, die sie speziell (mit schwerem Kohlenstoff) markiert hatten. So konnten sie ermitteln, wer sich daran labte.