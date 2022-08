Hammer-Hummer hat die größte Batterie von allen

Der Krabbengang ist nicht die einzige Besonderheit des Hummer EV. Acht Kameras können 18 unterschiedliche Bilder aufs Display schicken. Der Fahrer ist also stets informiert, was sich vor, hinter und vor allem unter dem Auto tut. Sind die Steine zu dick, hebt das Luftfahrwerk die Karosserie um 15 Zentimeter an. Zudem können beide Achsen gesperrt werden. Und so soll der mächtige Pickup auch Gelände der schwierigen Sorte locker und souverän unter seine riesigen Räder nehmen. Was aber nicht wirklich überrascht. Immerhin sind die drei Elektromotoren (einer vorne, zwei hinten) in der Lage, wenn nötig, bis zu 1000 PS bereitzustellen.