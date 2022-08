Porsche will eigene E-Bike-Antriebe entwickeln

Der deutsche Sportwagenbauer Porsche will künftig eigene Antriebssysteme für E-Bikes entwickeln und diese in eigenen Fahrrädern einsetzen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart am Montag mitteilte, seien dafür zwei Gemeinschaftsunternehmen mit der niederländischen Gesellschaft Ponooc Investment gegründet worden.