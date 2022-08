Tabakfabrik wurde für zwei Tage Punk-Hochburg

So mancher Passant wunderte sich am Wochenende über die Dichte an bunten Frisuren, Piercings und nietenbesetzten Outfits in der Landeshauptstadt - der Grund: Punks aus nah und fern reisten in die Linzer Tabakfabrik zum SBÄM Fest an. Ein neues Festival, das das Kulturangebot der Stadt vielfältiger macht.