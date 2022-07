Elias hat Leukämie: Versuch zu helfen, ist leicht

Und auf den kleinen Mann warten noch zahlreiche Behandlungen. Zuerst bekommt er noch den dritten und vierten Chemoblock in Linz und danach geht es ins St. Anna Kinderspital nach Wien. Bis dahin hofft man, einen passenden Stammzellenspender zu finden. Der Verein „Geben für Leben“ hat für Elias zwei Typisierungsaktionen ins Leben gerufen. Die erste findet am 20. August in Neuhofen an der Krems von 10 bis 13 Uhr bei der örtlichen Feuerwehr statt.