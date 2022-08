Sky Bridge 721 - So hängen Sie ab

Per Zufall zum Weltrekord

Wie der Name „Sky Bridge 721“erahnen lässt, spannt sich die 405 Tonnen schwere Konstruktion 721 Meter lang über das Mlynsky-Bach-Tal. Und das passierte, laut den Entwicklern, völlig unbedacht. Denn dass das Bauwerk den Weltrekord für die längste Brücke dieser Art (also die „516 Arouca“ in Portugal) bricht, sei nicht das Ziel des Projektes gewesen: „Wir hatten nicht geplant, die längste Hängebrücke der Welt zu bauen. Aber nachdem wir die Entfernung vom Gebirgskamm Slamnik zum Berggipfel Chlum ausgemessen und nach ähnlichen Projekten recherchiert haben, mussten wir feststellen, dass wir tatsächlich den Weltrekord halten“, sagte Bauleiter Radek Ondruch bei einem Besuch der „Krone“.