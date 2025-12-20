LIVE ab 15.30 Uhr: Konferenz u.a. mit Hoffenheim

„Es ist ein würdiger Abschluss vor der Spielpause. Dass wir sagen können, gegen den VfB Stuttgart ein Spiel auf Augenhöhe zu haben, zeigt schon, wie weit wir gekommen sind“, sagte Coach Ilzer nach einem starken Herbst. Siege der Hoffenheimer in dem Derby waren zuletzt aber rar gesät, in den letzten elf Duellen gab es nur zwei Erfolge, aber auch nur drei Niederlagen.