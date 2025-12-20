LIVE ab 15.30 Uhr: Konferenz u.a. mit Hoffenheim

15. Spieltag in Deutschlands Bundesliga: In der großen Konferenz gibt’s die Duelle von FC Augsburg und SV Werder Bremen, 1. FC Köln und Union Berlin, HSV und Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim sowie VfL Wolfsburg und SC Freiburg zu verfolgen. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Wenn Christian Ilzers TSG Hoffenheim beim VfB Stuttgart aufschlägt, treffen zwei Klubs aufeinander, die sowohl tabellarisch als auch geografisch nah beieinander liegen: Der Liga-Fünfte TSG hat zum Sechsten nur eine 85 Kilometer lange Anreise.
„Es ist ein würdiger Abschluss vor der Spielpause. Dass wir sagen können, gegen den VfB Stuttgart ein Spiel auf Augenhöhe zu haben, zeigt schon, wie weit wir gekommen sind“, sagte Coach Ilzer nach einem starken Herbst. Siege der Hoffenheimer in dem Derby waren zuletzt aber rar gesät, in den letzten elf Duellen gab es nur zwei Erfolge, aber auch nur drei Niederlagen.
