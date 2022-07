„Verfolgen Politik der Nulltoleranz bei Rassismus“

Orban hatte am Samstag in einer Rede vor Anhängern in Baile Tusnad (ungarisch: Tusnadfürdö) erklärt: „Es gibt jene Welt, in der sich die europäischen Völker mit den Ankömmlingen von außerhalb Europas vermischen. Das ist eine gemischtrassige Welt.“ Dem gegenüber gebe es das Karpatenbecken, wo sich europäische Völker wie Ungarn, Rumänen, Slowaken und andere miteinander vermischten. „Wir sind bereit, uns miteinander zu vermischen, aber wir wollen nicht zu Gemischtrassigen werden“, erläuterte Orban vor Angehörigen der ungarischen Minderheit in Rumänien.