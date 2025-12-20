„Rapid? Soll ich schon wieder den Peter beerben?“

„Soll ich schon wieder den Peter (Stöger, Anm.) beerben?“, schmunzelt Stanislaw Tschertschessow. Der Kult-Goalie und dreifache Meister dem FC Tirol spricht am Rande des Legenden-Cups in Hard in Vorarlberg mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über den vakanten Cheftrainer-Poston in Hütteldorf, seine Zeit in Innsbruck und den „weltbesten Freistoßschützen“ Zoran Barisic (alles im Video oben).