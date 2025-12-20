Wien: 200 Designer-Brillen bei Blitzcoup gestohlen

Blitzcoup von Kamera festgehalten

Die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei sind bereits in vollem Gange. Fest steht bislang, dass die beiden Täter beim Blitzcoup vermummt waren und mit einem Auto vom Tatort flüchteten. Festgehalten wurde das auf Aufnahmen der Überwachungskamera. Die Hoffnung des Optikers, die Täter dank des gut sichtbaren Kennzeichens rasch ausfindig machen zu können, sollte sich jedoch zerschlagen. Das Fluchtfahrzeug stellte sich ebenfalls als gestohlen heraus.