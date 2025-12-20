Vorteilswelt
„Echte Profis am Werk“

Wien: 200 Designer-Brillen bei Blitzcoup gestohlen

Wien
20.12.2025 16:23
Hier schlug das Duo blitzartig zu.
Hier schlug das Duo blitzartig zu.

Fassungslosigkeit herrscht in der Wiener Innenstadt: Im Schutz der Dunkelheit gelang einem Einbrecher-Duo in der Nacht auf Samstag ein beutereicher Blitzcoup: Nicht weniger als 200 Designer-Brillen wurden gestohlen.

Die Täter schlugen gegen 5.30 Uhr im Herzen Wiens zu und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Optikergeschäft. Abgesehen hatte es das Duo auf teure Designer-Sonnenbrillen, wie Cartier oder Tom Ford. Sämtliche Regale auf einer Seite des Geschäfts wurden abgeräumt. Insgesamt 200 Stück schnappten sich die Einbrecher und verließen den Tatort. 

Ein Wahnsinn. Solche Delikte werden immer mehr. Da waren echte Profis am Werk.

Geschäftsführer Asmy Stino zeigt sich nach dem Einbruch geschockt.

Blitzcoup richtete gewaltigen Schaden an
„Die Tat selbst soll nicht länger als zwei Minuten gedauert haben“, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag. Vergleichsweise hoch ist der Schaden: Er dürfte sich auf 50.000 bis 60.000 Euro belaufen, so die Schätzung des Geschäftsinhabers gegenüber der „Krone“.

„Ein Wahnsinn. Solche Delikte werden immer mehr. Da waren echte Profis am Werk“, so der geschockte Optiker, der von Glück sprach, dass die Täter nicht auch noch in den Keller vorgedrungen waren. Denn dort würden auch noch teure Geräte stehen.

Das Optiker-Team
Das Optiker-Team

Blitzcoup von Kamera festgehalten
Die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei sind bereits in vollem Gange. Fest steht bislang, dass die beiden Täter beim Blitzcoup vermummt waren und mit einem Auto vom Tatort flüchteten. Festgehalten wurde das auf Aufnahmen der Überwachungskamera. Die Hoffnung des Optikers, die Täter dank des gut sichtbaren Kennzeichens rasch ausfindig machen zu können, sollte sich jedoch zerschlagen. Das Fluchtfahrzeug stellte sich ebenfalls als gestohlen heraus.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden (auch anonym) im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter 01/31310-62800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. 

Porträt von Christine Steinmetz
Christine Steinmetz
Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
