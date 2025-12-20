Entscheidung! Sturm-Trainer Säumel steht vor Aus

Zuletzt verdichteten sich dann immer mehr die Anzeichen darauf, dass der regierende Meister eher am deutschen Sportdirektor als an seinem Cheftrainer festhalten dürfte. Einerseits wohl aus rein finanziellen Gründen, da Parensen noch einen deutlich länger laufenden Kontrakt als Coach Säumel (nur noch bis Sommer 2026) hat. Andererseits, da Sturm in der abgelaufenen Woche mit den Verpflichtungen von Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili zwei Neuverpflichtungen unter Dach und Fach brachte, für die beide offiziell natürlich Sportdirektor Parensen verantwortlich zeichnete. Den Geschäftsführer dann wenige Tage, nachdem er öffentlich über zwei neue Spieler für den Angriff im Frühjahr spricht, aus seinem Amt befördern? Eher nur schwer vorstellbar.