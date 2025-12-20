Entscheidung! Sturm-Trainer Säumel steht vor Aus

Die wohl heißeste Frage der vergangenen Woche – sie wird endlich geklärt! Am Montag soll Fußball-Meister Sturm seine Entscheidung bekanntgeben, auf die nach dem öffentlichen Zwist zwischen Sportchef Michael Parensen und Trainer Jürgen Säumel gefühlt alle schon eher lange warten. Die letzten Gespräche dürften in diesen Stunden laufen.
Wer muss gehen? Sportchef Michael Parensen? Trainer Jürgen Säumel? Oder gar beide? Sturms Vorstandsriege rund um Präsident Christian Jauk ließ sich in den letzten Tagen nicht in die Karten blicken. Nach öffentlichen Äußerungen der Streithähne war relativ schnell klar, dass eine Zukunft MIT beiden Personen an Bord bei Sturm sehr unwahrscheinlich ist.
Zuletzt verdichteten sich dann immer mehr die Anzeichen darauf, dass der regierende Meister eher am deutschen Sportdirektor als an seinem Cheftrainer festhalten dürfte. Einerseits wohl aus rein finanziellen Gründen, da Parensen noch einen deutlich länger laufenden Kontrakt als Coach Säumel (nur noch bis Sommer 2026) hat. Andererseits, da Sturm in der abgelaufenen Woche mit den Verpflichtungen von Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili zwei Neuverpflichtungen unter Dach und Fach brachte, für die beide offiziell natürlich Sportdirektor Parensen verantwortlich zeichnete. Den Geschäftsführer dann wenige Tage, nachdem er öffentlich über zwei neue Spieler für den Angriff im Frühjahr spricht, aus seinem Amt befördern? Eher nur schwer vorstellbar.
Treffen mit Senft?
Weiteres deutliches Indiz dafür, dass sich die Zeit von Cheftrainer Jürgen Säumel bei Sturm dem Ende zuneigt, ist, dass Sturms Chefetage bereits potenzielle Trainerkandidaten sondieren dürfte. Die letzte, heißeste Spur führt zu Ried-Coach Maximilan Senft, mit dem in diesen Stunden ein Treffen stattfinden soll. Einigt man sich, könnte der neue Sturm-Trainer bald feststehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.