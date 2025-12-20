Vorteilswelt
Entscheidung! Sturm-Trainer Säumel steht vor Aus

Steiermark
20.12.2025 15:00
Trainer Jürgen Säumel (li.) und Sturm-Präsident Christian Jauk
Trainer Jürgen Säumel (li.) und Sturm-Präsident Christian Jauk(Bild: Sepp Pail)

Die wohl heißeste Frage der vergangenen Woche – sie wird endlich geklärt! Am Montag soll Fußball-Meister Sturm seine Entscheidung bekanntgeben, auf die nach dem öffentlichen Zwist zwischen Sportchef Michael Parensen und Trainer Jürgen Säumel gefühlt alle schon eher lange warten. Die letzten Gespräche dürften in diesen Stunden laufen.

0 Kommentare

Wer muss gehen? Sportchef Michael Parensen? Trainer Jürgen Säumel? Oder gar beide? Sturms Vorstandsriege rund um Präsident Christian Jauk ließ sich in den letzten Tagen nicht in die Karten blicken. Nach öffentlichen Äußerungen der Streithähne war relativ schnell klar, dass eine Zukunft MIT beiden Personen an Bord bei Sturm sehr unwahrscheinlich ist. 

Sportchef Parensen wird Sturm erhalten bleiben.
Sportchef Parensen wird Sturm erhalten bleiben.(Bild: GEPA)

Zuletzt verdichteten sich dann immer mehr die Anzeichen darauf, dass der regierende Meister eher am deutschen Sportdirektor als an seinem Cheftrainer festhalten dürfte. Einerseits wohl aus rein finanziellen Gründen, da Parensen noch einen deutlich länger laufenden Kontrakt als Coach Säumel (nur noch bis Sommer 2026) hat. Andererseits, da Sturm in der abgelaufenen Woche mit den Verpflichtungen von Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili zwei Neuverpflichtungen unter Dach und Fach brachte, für die beide offiziell natürlich Sportdirektor Parensen verantwortlich zeichnete. Den Geschäftsführer dann wenige Tage, nachdem er öffentlich über zwei neue Spieler für den Angriff im Frühjahr spricht, aus seinem Amt befördern? Eher nur schwer vorstellbar.

Ried-Trainer Maximilian Senft
Ried-Trainer Maximilian Senft(Bild: GEPA)
Treffen mit Senft?
Weiteres deutliches Indiz dafür, dass sich die Zeit von Cheftrainer Jürgen Säumel bei Sturm dem Ende zuneigt, ist, dass Sturms Chefetage bereits potenzielle Trainerkandidaten sondieren dürfte. Die letzte, heißeste Spur führt zu Ried-Coach Maximilan Senft, mit dem in diesen Stunden ein Treffen stattfinden soll. Einigt man sich, könnte der neue Sturm-Trainer bald feststehen.

