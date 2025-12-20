Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nordische Kombination

Deutscher beendet in Ramsau Siegesserie des ÖSV

Ski Nordisch
20.12.2025 15:55
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: GEPA)

Der Deutsche Vinzenz Geiger hat am Samstag den zweiten Ramsauer Kombinations-Weltcup gewonnen und damit die Siegesserie der Österreicher beendet. 

0 Kommentare

Die davor ausgetragenen fünf Saison-Bewerbe hatten alle mit rot-weiß-roten Erfolgen geendet, und auch diesmal sah es nach dem Springen gut aus. Thomas Rettenegger, Massenstart-Sieger am Vortag, büßte aber seinen Vorsprung von 48 Sekunden in der letzten der vier Runden ein. Der Salzburger wurde hinter dem Tiroler Lamparter Vierter.

Geiger feierte seinen sechsten Ramsau-Sieg, indem er den auch am Vortag zweitplatzierten Norweger Jens Luraas Oftebro nach 10 km im Langlauf um 0,1 Sek. distanzierte. Der dreifache Saisonsieger Lamparter holte seinen vierten Saison-Podestplatz und verteidigte damit die Weltcupführung mit Erfolg. „Ramsau in Gelb zu verlassen ist ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk“, sagte Lamparter nach einem „sehr zähen Rennen“ im ORF.

(Bild: GEPA)

Rettenegger „voll happy mit der Laufform“
Thomas Rettenegger hielt sich an der Spitze, nachdem er eingeholt worden war, ihm gelang damit wie Lamparter ein weiteres Statement in Richtung Olympia-Nominierung. „Die dritte, vierte Runde war wirklich einfach zu viel. Aber ich bin voll happy mit der Laufform. Gerade auf der Runde das alleine so durchzubringen, passt ganz gut. Irgendwann bringe ich es dann hoffentlich durch“, sagte er.

  Stefan Rettenegger wurde Sechster, Lukas Greiderer Zehnter und Martin Fritz als fünftbester Österreicher Elfter.

Im Springen des Gundersen-Bewerbs der Frauen hatte sich in der Früh die Vortages-Vierte Katharina Gruber mit einem 93-m-Satz auf Rang drei gesetzt. Ihr Rückstand im für 15.30 Uhr angesetzten 5-km-Langlauf auf die führende Ingrid Laate beträgt zwar 1:08 Minuten, die Norwegerin ist aber nicht als starke Langläuferin bekannt. Zwei Sekunden vor der Oberösterreicherin rangiert die US-Amerikanerin Alexa Brabec, die norwegische Vortagessiegerin Ida Marie Hagen ist Sechste (+1:19), die Steirerin Lisa Hirner Achte (+1:25) und die Tirolerin Annalena Slamik 20. (+2:57).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
277.202 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.283 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
133.102 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Ski Nordisch
Weltcup im Ticker
LIVE: Wer gewinnt das Skispringen in Engelberg?
Nordische Kombination
Deutscher beendet in Ramsau Siegesserie des ÖSV
Eder Engelberg-Achte
Maruyama fixiert den fünften Sieg vor Prevc
Krone Plus Logo
Auf Mamas Spuren
Die Sportler-Gene wurden schon in die Wiege gelegt
Krone Plus Logo
Tournee-Generalprobe
ÖSV-Adler Tschofenig: „Haben den Fehler gefunden!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf