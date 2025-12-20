Deutscher beendet in Ramsau Siegesserie des ÖSV

Rettenegger „voll happy mit der Laufform“

Thomas Rettenegger hielt sich an der Spitze, nachdem er eingeholt worden war, ihm gelang damit wie Lamparter ein weiteres Statement in Richtung Olympia-Nominierung. „Die dritte, vierte Runde war wirklich einfach zu viel. Aber ich bin voll happy mit der Laufform. Gerade auf der Runde das alleine so durchzubringen, passt ganz gut. Irgendwann bringe ich es dann hoffentlich durch“, sagte er.