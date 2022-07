Ungarns Premier Orban zu brisantem Besuch in Wien

Am Donnerstag ist Ungarns Premierminister Viktor Orban zu Besuch bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien. Das Treffen hat dabei besondere Brisanz: So soll es sich thematisch nämlich nicht nur um die Themen der illegalen Migration und Energiesicherheit drehen, auch Orbáns umstrittene Aussagen zu „Rassenvermischung“ und Gaskammern sollen dabei angesprochen werden.