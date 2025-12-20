Maruyama fixiert den fünften Sieg vor Prevc

„Ich tue mir über dem Vorbau brutal schwer“, analysierte Eder im ORF-Interview. Die Platzierung sei ihr im Vergleich zu den Sprüngen gar nicht so wichtig. „Morgen muss ich schauen, dass ich beim Absprung das Becken oben habe, dann geht es eh.“ Mühlbacher war hingegen trotz einer nicht so guten Leistung wie im ersten Durchgang „happy“. Das Sonntagspringen ist der letzte Bewerb vor der Two-Nights-Tour zu Silvester und Neujahr mit Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Maruyama hatte zuvor auch schon in Lillehammer (zweimal), Falun und Klingenthal triumphiert.