Privates Foto: Prinz Harry sorgt für Überraschung

Mit dieser Aufnahme hat wohl kaum jemand gerechnet: Prinz Harry gewährt einen äußerst privaten Einblick in sein Familienleben. Anlässlich der diesjährigen Weihnachtsgrüße veröffentlichte der 41-Jährige ein Foto, das ihn gemeinsam mit Herzogin Meghan sowie den beiden Kindern Archie und Lilibet zeigt – ein seltener Moment, denn die Sussex-Kinder werden nur sehr selten öffentlich präsentiert.