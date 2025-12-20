Privates Foto: Prinz Harry sorgt für Überraschung

Mit dieser Aufnahme hat wohl kaum jemand gerechnet: Prinz Harry gewährt einen äußerst privaten Einblick in sein Familienleben. Anlässlich der diesjährigen Weihnachtsgrüße veröffentlichte der 41-Jährige ein Foto, das ihn gemeinsam mit Herzogin Meghan sowie den beiden Kindern Archie und Lilibet zeigt – ein seltener Moment, denn die Sussex-Kinder werden nur sehr selten öffentlich präsentiert.
Das Familienfoto wurde im Rahmen der jährlichen Weihnachtsbotschaft veröffentlicht. Herzogin Meghan kommentierte die Aufnahme mit den Worten: „Frohe Feiertage! Von unserer Familie zu Ihrer.“ Für Prinz Harry ist dieser Schritt ungewöhnlich, gilt er doch seit Jahren als sehr zurückhaltend, wenn es um öffentliche Bilder seiner Kinder geht.
Auch Video online
Zusätzlich stellten die Sussexes ein Video auf ihrer Website online, das die aus ihrer Sicht schönsten Momente des vergangenen Jahres zeigt. Der Fokus liegt dabei auf karitativen Projekten, die das Paar unterstützt hat.
Auch hier sind kurze Sequenzen mit Archie und Lilibet zu sehen – unter anderem beim Verladen von Lebensmitteln für Thanksgiving in einen Transporter.
Weniger zurückhaltend als William
Mit dieser persönlichen Weihnachtsbotschaft haben Harry und Meghan jedenfalls erneut für Aufmerksamkeit gesorgt. Im direkten Vergleich wirken die ebenfalls veröffentlichten festlichen Grüße von Prinz William zurückhaltender: Das Foto mit Prinzessin Catherine und den drei gemeinsamen Kindern fällt deutlich klassischer aus und erzeugt weniger Resonanz als der sehr private Einblick der Sussexes.
