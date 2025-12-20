Mit Zug zusammengestoßen: Sieben Elefanten tot

Wegen der Abholzung von Wäldern und Baustellen in der Nähe ihrer Lebensräume begeben sich Elefanten auf der Suche nach Nahrung in neue Gebiete, was häufig zu Konflikten mit Menschen führt. Laut Zahlen des indischen Parlaments wurden in den Jahren 2023 und 2024 in Indien insgesamt 629 Menschen von Elefanten getötet. In Assam sind rund 4000 der etwa 22.000 in freier Wildbahn lebenden Elefanten Indiens beheimatet.