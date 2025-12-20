Tragischer Vorfall
Mit Zug zusammengestoßen: Sieben Elefanten tot
In Indien ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen: Ein Zug ist mit einer Elefantenherde zusammengestoßen. Fünf Waggons des Personenzuges entgleisten. Bei dem Unglück kamen mehrere Elefanten ums Leben.
Insgesamt sieben Tiere wurden bei dem Unglück getötet, ein weiterer Elefant sei verletzt worden, sagte ein Vertreter der Polizei im indischen Bundesstaat Assam, Rakesh Reddy, am Samstag. Obwohl mehrere Waggons des Zuges entgleisten, wurde keiner der 600 Fahrgäste verletzt.
Der Zug war auf dem Weg vom Bundesstaat Mizoram in die Hauptstadt Neu Delhi. Der Lokführer hatte eine Herde von etwa 100 Elefanten entdeckt, die die Hochgeschwindigkeitsstrecke querten. „Der Lokführer bemerkte die Elefantenherde und betätigte die Notbremse“, sagte ein Sprecher der indischen Eisenbahn, Kapinjal Kishore Sharma. Jedoch habe er den Zusammenstoß mit den Elefanten nicht verhindern können.
Die indischen Behörden haben entlang von als Elefantenkorridore ausgewiesenen Strecken Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt. Der jüngste Unfall habe sich aber außerhalb dieser Zonen ereignet. Die Behörden prüfen jetzt, ob der Zug zu schnell unterwegs war.
Wegen der Abholzung von Wäldern und Baustellen in der Nähe ihrer Lebensräume begeben sich Elefanten auf der Suche nach Nahrung in neue Gebiete, was häufig zu Konflikten mit Menschen führt. Laut Zahlen des indischen Parlaments wurden in den Jahren 2023 und 2024 in Indien insgesamt 629 Menschen von Elefanten getötet. In Assam sind rund 4000 der etwa 22.000 in freier Wildbahn lebenden Elefanten Indiens beheimatet.
