„Fix vereinbart“: Minister will Förderungen kürzen

Auf Bundesebene spiele die wirtschaftliche Entwicklung eine wichtige Rolle. Für das Budget für 2027 sei „entscheidend“, wie sich die Beschäftigung entwickle, sagt der Minister. „Wenn die Beschäftigung rasch zunimmt, dann haben wir stark steigende Lohnsteuereinnahmen, Sozialversicherungsbeiträge, dann tun wir uns viel leichter im Budget.“ Ist das aber nicht der Fall, „dann tun wir uns schwerer.“ Doch so weit im Voraus planen will Marterbauer noch nicht, er wartet erst einmal die „gesicherten Datengrundlagen“ ab und will auf deren Basis das Budget erstellen.