Rumänien kontert: Orban „peinlich, oberflächlich“

Orban, Chef von Ungarns rechtsnationaler Regierungspartei Fidesz, hatte am Samstag an der 31. Sommeruni in Baile Tusnad, der ungarische Name lautet Tusnádfürdö, seine traditionelle Rede vor Ungarnstämmigen gehalten. Dabei erklärte er den Westen mit seiner Strategie gegen Russland als gescheitert. „Wir sitzen in einem Auto mit vier kaputten Reifen.“ Den Westen hatte Orban zu einer russlandfreundlicheren Politik aufgefordert.