Katze tot: Sachwalterin war Krebs-Drama egal!

Das Schicksal meinte es in den letzten Jahren gar nicht gut mit Karoline K. aus Wien-Floridsdorf. Sie schlitterte in die Insolvenz, erkrankte an Multipler Sklerose und es kam zu Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhaltens. Eine Rechtsanwältin wurde vom Gericht als „Erwachsenenvertretung“ eingesetzt, die unter anderem die finanziellen Angelegenheiten zukünftig regeln sollte.