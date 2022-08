Flüchtlingshilfe: Was dringend benötigt wird!

Kommentar

Diese Menschen sind nicht in unser Land geflohen, um unser Sozialsystem auszunützen, sondern weil der Krieg in ihrer Heimat ihnen alles genommen hat. Man will sich das gar nicht vorstellen, wie fürchterlich es sein muss, wenn Menschen, die man liebt, an die Front einberufen werden und man nicht weiß, ob man sie wiedersehen wird. Oder wenn Bomben das eigene Heim innerhalb von wenigen Minuten vernichten und man nichts anderes mehr besitzt als das, was man am Leibe trägt - und genau diese Menschen, brauchen Hilfe! Das sind die Menschen, die im Ankunftszentrum in Wien um das Mögliche bitten.