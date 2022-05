Seit zwei Monaten Flüchtlingshilfe - was nun fehlt

Ein Leben am Limit

Kriegsvertriebene Menschen aus der Ukraine erhalten in Österreich eine Grundversorgung, sind krankenversichert und Kinder können zum Schulbesuch angemeldet werden. Klingt soweit plausibel. Dennoch stehen Tag für Tag Menschen wiederkehrend in der Erstankunftshalle im zweiten Bezirk, weil sie es beispielsweise mit den monatlich für sie zur Verfügung gestellten Lebenserhaltungskosten von 215 Euro (plus 100 Euro pro Kind) nicht schaffen, sich über Wasser zu halten. Frauen, die weinend vor den Helfern der Sporthalle stehen, weil sie für ihre Kinder keine Windeln mehr kaufen können oder nichts zum Essen haben, sind an der Tagesordnung.