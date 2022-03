„Nicht das Notwendigste, sondern das Bestmögliche“

Gerade einmal zweieinhalb Stunden Schlaf täglich findet Manuela Ertl, bevor sie wieder ins Wiener Ankunftszentrum für Ukraine-Flüchtlinge muss. Die Leiterin des Vereins „Train of Hope“ ist mit ihrem ehrenamtlichen Helfer-Team seit 3. März in der Sporthalle in Wien Leopoldstadt im Dauereinsatz. Dort befindet sich die erste Anlaufstelle für die zahlreichen Schutzsuchenden aus der Ukraine.