Erneute Flucht über die Brücke von Andau

Migranten bei Brücke

Im November 1956 von ungarischen Soldaten gesprengt und 1996 als Denkmal wieder errichtet, rückt der symbolische Weg in die Freiheit erneut in den Mittelpunkt von einschneidenden Ereignissen. Mittlerweile baufällig geworden und gesperrt, sorgten am Wochenende viele Migranten für aufsehenerregende Momente rund um das geschichtsträchtige Bauwerk.