Darum dürfen Sie die 54. Inform nicht verpassen

Vergnügungspark ab 22. August

Traditionell startet bereits am 22. August der Vergnügungspark mit Discozelt, „Gänse Alm“ und Fahrgeschäften für alle Altersgruppen. Auch wenn die Messe heuer auf 1700 Quadratmeter Ausstellungsfläche verzichten muss, zeigt sich Veranstalter Tuider zufrieden: „Wir sind ausgebucht, trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation.“

Gratis Parken am Messegelände

Der Blick richtet sich nun auf die Besucherzahlen, nachdem sie im Vorjahr wegen der Hitze niedrig waren. Heuer erwartet man mehr. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Autofahrer: Das Parken am Messegelände ist gratis, in den umliegenden Zonen fallen jedoch Gebühren an. „Die Inform ist vieles zugleich – Messe, Volksfest und Erlebniswelt. Erklären lässt sie sich schwer. Man muss sie erleben“, so Tuider.