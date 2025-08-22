Darum dürfen Sie die 54. Inform nicht verpassen

Gratis parken, jeden Tag 600 Bäume geschenkt, Hüpfburgen, Kletterturm, Mitmach-Action, Kunst & regionale Schmankerl – fünf Tage Oberwart voller Überraschungen, Staunen und Abenteuer für die ganze Familie!
Die Inform im Messezentrum Oberwart startet heuer in ihre 54. Auflage und will vielfältiger sein als je zuvor. Von 27. bis 31. August präsentieren 273 Aussteller ihre Angebote. „Das Programm ist so breitgefächert wie noch nie, mit einem starken Schwerpunkt auf Familie, Kunsthandwerk und Umwelt“, erklärt Messeveranstalter Markus Tuider.
Alles für die Familie
Der Family Corner bildet das Herzstück der Messe: Informationen zu Geburt, Pflege oder Gewaltprävention, dazu Angebote von Institutionen wie das SOS Kinderdorf oder die Männerberatung. Ergänzt wird das Programm durch Mitmachangebote, etwa Taekwondo-Trainings oder dem beliebten Kletterturm der Naturfreunde. Am Mittwoch, dem Familientag, profitieren Besucher mit der Burgenland Family Card von ermäßigtem Eintritt.
Von kostenlosen Impfungen bis zu einer Sonderschau
Auch der Gesundheitsbereich ist stark vertreten – von kostenlosen HPV-Impfungen über Blutuntersuchungen bis hin zu Beratung rund um Ernährung und Schlaf. Besondere Akzente setzt die Inform mit einer Sonderschau zum Kreuzstadl in Rechnitz, gestaltet gemeinsam mit dem Verein RE.F.U.G.I.U.S.. Sie erinnert an die Ermordung jüdischer Zwangsarbeiter gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Der burgenländische Bildhauer Josef Lehner kuratiert zudem eine eigene Ausstellung. Kunsthandwerk aus der Region rundet das Angebot ab.
Keine Großtierschau, aber gratis Bäume
„Aus seuchenhygienischen Gründen entfällt die traditionelle Großtierausstellung, eine Kleintierschau bleibt aber bestehen“, erklärt Tuider. Dafür setzt man wieder ein starkes Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit: 600 Bäume pro Tag werden verschenkt – seit Start der Aktion 2019 bereits über 40.000 Stück.
Energie, Mobilität und jede Menge Kulinarik
Neben Innovationen aus den Bereichen Energie und Mobilität – von E-Autos bis Heizsystemen – bietet die Inform auch wieder jede Menge Genussvolles: regionale Spezialitäten, ein neu gestaltetes Messerestaurant mit Kaffeehaus-Flair und zahlreiche gastronomische Inseln.
Vergnügungspark ab 22. August
Traditionell startet bereits am 22. August der Vergnügungspark mit Discozelt, „Gänse Alm“ und Fahrgeschäften für alle Altersgruppen. Auch wenn die Messe heuer auf 1700 Quadratmeter Ausstellungsfläche verzichten muss, zeigt sich Veranstalter Tuider zufrieden: „Wir sind ausgebucht, trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation.“
Gratis Parken am Messegelände
Der Blick richtet sich nun auf die Besucherzahlen, nachdem sie im Vorjahr wegen der Hitze niedrig waren. Heuer erwartet man mehr. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Autofahrer: Das Parken am Messegelände ist gratis, in den umliegenden Zonen fallen jedoch Gebühren an. „Die Inform ist vieles zugleich – Messe, Volksfest und Erlebniswelt. Erklären lässt sie sich schwer. Man muss sie erleben“, so Tuider.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.