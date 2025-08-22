Vorteilswelt
In Salzburg

Festspielwein aus dem Burgenland erobert Europa

Burgenland
22.08.2025 11:00
Der Maestro mit seiner Kreation.
Der Maestro mit seiner Kreation.(Bild: © Neumayr/Christian Leopold)

In der Mozartstadt schwärmen alle von Winzer Erwin Tinhof aus Eisenstadt und seiner Sonderfüllung, die wahre Lebensfreude versprüht.

0 Kommentare

Noch bis 31. August finden die Salzburger Festspiele statt, die als das weltweit bedeutendste Festival der klassischen Musik und darstellenden Kunst gelten und bis zu 250.000 Gäste aus aller Herren Länder in die Stadt an der Salzach locken. Reizvoll ist für die Besucher nicht nur das hochkarätig besetzte Schauspiel-, Opern- und Konzertprogramm, sondern auch die Verkostung der alljährlich wechselnden Festspielweine.

Vor zwei Jahren setzte sich bei der Jury das Weingut Strehn aus Deutschkreutz durch – ebenfalls ...
Vor zwei Jahren setzte sich bei der Jury das Weingut Strehn aus Deutschkreutz durch – ebenfalls mit einem Rosé.(Bild: Tröster Andreas)

Burgenländer haben die Nase vorn
Während der Weißwein heuer aus Dürnstein in der Wachau kommt, stammen der Rotwein und der Rosé aus dem Burgenland: Die Ruster Top-Winzerin Heidi Schröck und ihre Söhne steuerten eine Cuvée aus Blaufränkisch und Zweigelt zur diesjährigen Edition bei, der bekannte Eisenstädter Weinmacher Erwin Tinhof einen sortenreinen Blaufränkisch Rosé, Jahrgang 2024.

Für Österreichs Winzer bieten die Salzburger Festspiele eine ideale Bühne.
Für Österreichs Winzer bieten die Salzburger Festspiele eine ideale Bühne.(Bild: Tröster Andreas)

Hochgenuss für daheim
Der biologisch zertifizierte Sommerwein wurde ob seines eleganten Charakters mit frischen Beerennoten und floralen Anklängen nicht nur vom renommierten Wein- und Kulinarik-Magazin „Falstaff“ mit 92 von 100 Punkten ausgezeichnet, sondern begeistert auch das Festspielpublikum.

Kosten kann man das fruchtig-leichte Tröpferl auch im Weingut Tinhof in Eisenstadt.
Kosten kann man das fruchtig-leichte Tröpferl auch im Weingut Tinhof in Eisenstadt.(Bild: Weingut Tinhof)

„Die Reaktionen der Gäste, die bereits mit unserem edlen Tropfen in Kontakt gekommen sind, sind überwältigend. Viele wollen ihn auch Zuhause konsumieren, die Bestellanfragen sind enorm! Wir haben ihn bereits nach Deutschland, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und die Schweiz ausgeliefert. Das ist großartig, denn so wird dieser Wein zu einem wunderbaren Botschafter für das Burgenland und Österreich. Schließlich gehört auch Wein zur Kultur unseres Landes“, freut sich Tinhof.

Petra Klikovits
Burgenland
