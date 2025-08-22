Festspielwein aus dem Burgenland erobert Europa

„Die Reaktionen der Gäste, die bereits mit unserem edlen Tropfen in Kontakt gekommen sind, sind überwältigend. Viele wollen ihn auch Zuhause konsumieren, die Bestellanfragen sind enorm! Wir haben ihn bereits nach Deutschland, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und die Schweiz ausgeliefert. Das ist großartig, denn so wird dieser Wein zu einem wunderbaren Botschafter für das Burgenland und Österreich. Schließlich gehört auch Wein zur Kultur unseres Landes“, freut sich Tinhof.