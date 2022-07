Flüchtlinge: 5x so viele Aufgriffe wie im Vorjahr

SPÖ will „Krisengipfel“

Die burgenländische SPÖ will unterdessen einen „Krisengipfel“ zur Lage an der Grenze abhalten. Diese gerate immer mehr außer Kontrolle, meinte Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Mittwoch in einer Aussendung. Die zuständigen Behörden seien überlastet. Asylwerber würden teilweise nach 48 Stunden mit einer Ladung weggeschickt, wenn bis dahin kein Erstgespräch durchgeführt werden konnte. Die Betroffenen müssten sich dann selbst einen Termin für eine Erstbefragung ausmachen, verwies Fürst auf einen Bericht der Tageszeitung „Heute“. „Eine geordnete Organisation und Abwicklung des Asylmanagements ist de facto nicht mehr möglich“, betonte der Landesgeschäftsführer.