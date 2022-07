Hitzewelle: So überstehen Sie diese Woche in Wien!

Das Thermometer klettert in dieser Woche unermüdlich weiter in die Höhe. Die Spitze ist in Wien am Mittwoch mit 36 Grad Celsius zu erwarten, in anderen Teilen Österreichs können sogar bis zu 38 Grad erreicht werden. Mit den Tipps der „Krone“ überstehen Sie zumindest die Hitzewoche in der Stadt etwas leichter.