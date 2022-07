Rio: 18 Tote bei Polizeieinsatz in Armenviertel

Banden ringen um Kontrolle in Armenvierteln

Mächtige Banden ringen in den Armenvierteln um die Kontrolle über den Drogenhandel und die Schutzgeldgeschäfte. Die Gewalt schwappt immer wieder auch auf andere Teile Rios über und trifft Unbeteiligte. In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben wie in Brasilien.