Nutzer beklagen Zensur in Trump-Netzwerk

„Fast so schlimm wie Twitter“

Bei Trumps Fanbase kommt das erwartungsgemäß weniger gut an: „Truth Social liebt Zensur“, kritisiert etwa ein erboster Nutzer. Ein anderer findet, dass sich die Plattform „für diese Zensur schämen sollte“. „Es ist fast so schlimm wie Twitter“, zitiert die Website einen weiteren Truth-Social-Nutzer.