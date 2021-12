US-Börsenaufsicht knöpft sich Trump-Netzwerk vor

Trumps Twitter-Konkurrent soll im ersten Quartal 2022 an den Start gehen. Die sogenannten SPAC (Special Purpose Acquisition Companies), über die der Börsengang ermöglicht werden soll, sind nicht ohne Risiko. Investoren der leeren Börsenhülle - in diesem Fall DWAC - wissen im Vorfeld in der Regel nicht, mit welcher Firma die Gesellschaft fusioniert. Ein vom Banker Orlando in China initiiertes SPAC war kürzlich gescheitert, weil Anleger wieder abgesprungen waren.