„Minecraft“-Macher erteilt NFTs klare Abfuhr

Mit dem Kauf eines NFTs werde ein Token erworben, der das Eigentum an der digitalen Originaldatei bestätigt. Doch wie bei jeder digitalen Datei könne diese kopiert, verschoben oder sogar gelöscht werden. NFTs und Blockchain würden zudem mit Spekulationen in Verbindung gebracht, bei denen die Preise schnell in die Höhe getrieben werden und auch schnell wieder fallen könnten, erläutert Mojang die Nachteile von NFTs.