„Worms“-Entwickler begräbt NFT-Projekt nach Kritik

Nur einen Tag später, also am Dienstag, begrub Team17 diese Pläne allerdings auch schon wieder: „Team17 kündigt heute das Ende des NFT-Projekts MetaWorms an“, so der Entwickler in einer kurzen Nachricht auf seiner Website. Man habe die von Team-Mitgliedern, Geschäftspartnern und der Community geäußerten Bedenken vernommen und daher die Entscheidung getroffen, sich aus dem NFT-Bereich zurückzuziehen.