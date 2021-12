NFT-Skins in Spielen: Ubisoft kassiert Shitstorm

Die von Vollpreisspielen mit In-Game-Shop gebeutelte Spielerschaft nimmt die Neuerung nicht besonders wohlwollend an: In den sozialen Medien erntet Ubisoft „Quartz“ einen Shitstorm, manche Gamer kündigen an, Ubisoft zu boykottieren. Einer wettert: „Ich werde jetzt sofort damit anfangen, alles zu deinstallieren, das in einem Zusammenhang mit euch steht und von jeglichem zukünftigen Kauf eurer Spiele absehen.“