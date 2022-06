Gates: NFTs leben vom Prinzip des größeren Idioten

Digitale Besitzurkunden in der Blockchain

NFT steht für „Non-fungible Token“ - nicht austauschbare Besitzmarke. Die Idee von NFTs ist, das Eigentum an einer Sache in der manipulationssicheren dezentralen Blockchain-Buchhaltung von Kryptowährungen wie Ethereum festzuhalten und diese Zertifikate zu verkaufen.