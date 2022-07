Arbeiter durchbohrte Schädel von Chef mit Hammer

Hammer war fast ein Kilo schwer

Auf einer Baustelle in Trins in Tirol schlug der gelernte Schlosser aus Bosnien-Herzegowina mindestens viermal mit der spitzen Seite eines fast ein Kilo schweren Zimmererhammers auf den Hinterkopf des vor ihm sitzenden Vorarbeiters ein. „Einige Zentimeter ist der Hammer in das Gehirn eingedrungen. Das Gehirn schwoll an, der Schädel musste geöffnet, Blut abgelassen und zerstörtes Hirngewebe entfernt werden“, erläutert der medizinische Sachverständige.