Ausprobiert: So fühlt sich das neue Macbook Air an

Dort wird es in den kommenden Wochen auf Herz und Nieren geprüft: Wir saugen wiederholt den Akku leer und stoppen mit. Wir starten rechenintensive Software, Spiele mit 3D-Grafik, schauen Videos an, surfen, videotelefonieren, bearbeiten Fotos - und werden die gebotene Leistung mit PC-Plattformen von Intel und AMD vergleichen, denen Apple mit seinen Chip-Eigenentwicklungen vor fast zwei Jahren den Rücken gekehrt hat. Zuvor wollen wir an dieser Stelle aber schon einmal einen kurzen Blick auf die Hardware werfen.