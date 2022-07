Myanmar baut Überwachung per Gesichtserkennung aus

Durch die Überwachungsmöglichkeit sollen die Sicherheit und der innere Frieden gewährleistet werden, berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag unter Berufung auf die Ausschreibung des Projekts für Technologie-Firmen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Seit dem Militärputsch im Februar 2021 haben die lokalen Behörden mit der Überwachung per Kamera bereits in mindestens fünf Städten begonnen, erklärten die Insider, die aus Angst vor Repressalien durch die Junta nicht genannt werden wollten.