OLG Wien bestätigt Freispruch für Pilnacek

Die Richterin am Straflandesgericht sah in ihren Urteilsausführungen die Geheimnis-Weitergabe erfüllt, folgte auch dem Argument des öffentlichen Interesses an der Publikmachung des WKStA-Vorgehens. Es seien aber nicht alle Tatbestandsmerkmale erfüllt: Für eine Verurteilung müsse nämlich die Weitergabe dieses Amtsgeheimnisses dazu „geeignet sein, ein öffentliches oder ein berechtigtes privates Interesse zu verletzen“. „Die Tatsache, dass ein Ermittlungsverfahren nicht öffentlich abzulaufen hat, ist nicht gleichzusetzen damit, dass dieses geheim zu sein hat“, so die Richterin.