ÖVP-U-Ausschuss: Weitere Anzeige gegen Pilnacek

Die Ermittlungen gegen Brandstetter in dieser Causa sind bereits bekannt. Neu ist aber, dass das Justizministerium in der Sache nun auch Pilnacek angezeigt hat. Brandstetter hegte Bedenken gegen den erstgereihten Abteilungschef und setzte ein Hearing unter eigener Federführung an, bei der auch sein Chauffeur einbezogen worden sein soll. Der Spitzenbeamte bekam den Posten nicht, ging dagegen vor und bekam 2018 vor dem Bundesverwaltungsgericht Recht.