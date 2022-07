„Kunst hilft, Distanz zum eigenen Ego zu schaffen“

„Krone“: Für Letzteres macht sich u. a. die IG Kultur als Interessenvertretung autonomer Kulturinitiativen stark.

Steinbock: Unser Hauptinteresse besteht darin, die Arbeitsbedingungen für emanzipatorische, zeitgemäße Kulturarbeit zu verbessern. Aktuell geht es uns insbesondere um das Thema Fair Pay, also die gerechte, adäquate Bezahlung professioneller Kulturarbeit. Die Stimmung ist vor allem in politischer Hinsicht emotional sehr aufgeladen, denn an den Kulturbudgets wird meist gespart. Es fehlt oft ein klares Bekenntnis für Kunst und Kultur. Bevor ein solches Bekenntnis abgelegt werden kann, bedarf es ein Bewusstsein dafür, wie im Kunst- und Kultursektor gearbeitet wird und in welchen Bereichen die Rahmenbedingungen verbessert gehören. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Im Sinne unserer 60 Mitglieder in Vorarlberg engagieren wir uns kulturpolitisch, klären auf und verhandeln. Wir informieren, beraten, vernetzen und schauen, was es braucht, um die kulturelle Produktion, aber auch den Zugang zur Kultur zu verbessern. Wichtig ist, dass der Zugang niederschwellig ist, sodass Kulturbeteiligung nicht nur einem bestimmten gesellschaftlichen Milieu vorbehalten bleibt.