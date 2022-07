Höhere Strafe, weil Verkehrssünderin ein SUV fuhr

Das Gericht sieht SUVs als gefährlicher an als andere Fahrzeuggattungen: „Die kastenförmige Bauweise und wegen der größeren Bodenfreiheit erhöhte Frontpartie des Fahrzeugs erhöhen bei einem SUV das Verletzungsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer. Gegenüber einem Pkw in üblicher Bauweise liegt deshalb eine erhöhte Betriebsgefahr vor.“ Macht unterm Strich 350 Euro und ein Monat Fahrverbot. Ohne Eintragungen und am Steuer einer Limousine wäre die Strafe um 150 Euro günstiger ausgefallen.