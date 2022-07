Lässt Sie die Politik nicht los, Herr Kern?

Was müsste die Politik tun?

Sie müsste massiv in das System eingreifen und die Gaspreise deckeln, statt im Nachhinein Geld in das System hineinzuschütten. Das würde gleichzeitig die Strompreise runterziehen, und dann verringern sich in weiterer Folge auch andere Preise, das wiederum reduziert die Inflation, die Mieten und so weiter. Aber da gibt es Leute in diesem Land, die von der Energiekrise in einer unerträglichen Form profitieren. Einerseits werden Menschen an den Rand der Existenz gedrängt und auf der anderen Seite überlegen sich Energiekonzerne, wie sie die Dividende erhöhen. Mein altes Unternehmen, der Verbund, wird 7.2 Milliarden Euro mehr Gewinn machen. Wenn die Leute mitkriegen, was da gespielt wird, dann wünsche ich denen, die das verantworten, politisch wirklich viel Glück. Das Problem ist, dass wir eine Generation von Politikern gezeugt haben, die nur noch in Kategorien von Pressekonferenzen und Schlagzeilen denkt. Vor 20, 30 Jahren sind im Finanzministerium noch grandiose Leute gesessen, das war die wirtschaftspolitische Elite. Die sind alle durch Pressesprecher ersetzt worden.