SPÖ-Streit überschattet die rote „Kanzlerrede“

Die SPÖ verspürt Aufwind - kein Wunder, liegt die Partei mittlerweile in den Umfragen recht stabil voran. Rendi-Wagner will nun offenbar die für sie günstige Stimmung nutzen, sie hält am Sonntag eine Rede zur Lage der Nation, so, wie es sonst nur der Bundespräsident oder der Bundeskanzler machen.