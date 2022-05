SPÖ unter sich: Hier ist Rendi-Wagner Kanzlerin

Sozialdemokratischer Mikrokosmos in der Halle D der Messe Halle: 1000 Delegierte trafen einander am Samstag, um Bürgermeister Michael Ludwig wieder an die Spitze der Wiener SPÖ zu wählen - und der Rede von „Bundeskanzlerin“ Pamela Rendi-Wagner zu lauschen, die zwar nicht Bundeskanzlerin ist, aber auf der Bühne schon gefeiert wurde als wäre sie es. „Ich bin sicher, dass du nicht nur die SPÖ anführst, sondern bald auch die Republik“, so wurde Rendi-Wagner angekündigt.