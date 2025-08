Austria spielt bei Liefering um ihre „Superserie“

Letzte Niederlage vor über 15 Jahren

Am 13. Juli 2010 war es, als Sascha Boller und Co. in Grödig mit 2:3 unterlagen. Seither blieb die Austria in zwölf Zweitliga- und zwei Bundesliga-Auftaktpartien unbesiegt, feierte sieben Siege und holte sich ebenso viele Unentschieden. Eine echte „Superserie“, die man nur zu gerne verlängern würde, zumal Gegner Liefering in den letzten zwei Jahren gegen die Vienna und Dornbirn jeweils mit einem 0:1 in die Saison gestartet war.