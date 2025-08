So wird Fünfjähriger in Spezialklinik versorgt

Eine Familienfeier in Taufkirchen an der Trattnach endete am Mittwochabend – wie berichtet – in einer Tragödie. Gegen 20.10 Uhr war ein kleiner Bub, gerade einmal fünf Jahre alt, in der Küche zugange. Dort wollte er wohl einen Schrank erklimmen, und öffnete dazu alle Laden des Möbelstücks.

Familie geschockt

Dadurch geriet der Kasten ins Wanken und kippte in Richtung des kleinen Kindes – und mit dem Möbelstück ein Würstelkocher, in dem 25 Liter kochend heißes Wasser brodelten. Dieses ergoss sich über Oberkörper, Arme und Beine des kleinen Jungen. Während er mit lebensgefährlichen Verletzungen nach Wien in die auf thermische Verletzungen spezialisierte Klinik Donaustadt geflogen wurde, betreute das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes die geschockte Familie daheim. „Der Zustand des Fünfjährigen ist leider immer noch kritisch. Er wird bei uns intensivmedizinisch betreut“, hieß es am Donnerstag aus dem Krankenhaus.

Viele Faktoren

„Bei solchen Verbrühungen kommt es auf die Flüssigkeit, die Dauer der Hitzeeinwirkung und die verletzte Hautfläche an“, weiß Christian Posch, Vorstand der dermatologischen Abteilungen an den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbands. Drei Hauptgefahren: „Die Opfer verlieren Wasser, Elektrolyte und Körperwärme. Außerdem besteht große Infektionsgefahr“, so der Primar.