Hannibal Lecter lädt Kim Kardashian zum Dinner ein

Der Hintergrund: Kardashian hatte vor wenigen Tagen über ihre Shapewear-Marke Skims ein neues Produkt für das Gesicht herausgebracht. Das „Face Wrap“ wird damit beworben, dass es angeblich Hals- und Kieferzonen straffend unterstützt. In Kommentaren stellten Nutzer allerdings Vergleiche mit der Serienkiller-Figur Hannibal Lecter an. Lecter trug in Filmen eine maulkorbähnliche Gesichtsmaske, die ihn am Beißen hindern sollte.