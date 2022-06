Wie Schweiz: SPÖ fordert Senkung der Energiepreise

Fehlendes Klimaschutzgesetz

Schroll kritisierte, dass es seit 544 Tagen kein Klimaschutzgesetz in Österreich gebe und für das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz noch die Durchführungsverordnungen fehlen. Genauere Auskünfte erwartet sich die SPÖ vom Energielenkungsbeirat, der Mittwochvormittag zusammentrat. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne), die in Luxemburg beim EU-Umweltrat ist, werde zum zweiten Mal in dem Gremium fehlen, kritisiert Schroll, der auch eine parlamentarische Anfrage an Gewessler zur Gasversorgung einbringen will.