Zwei Langzeitverletzte zurück im Bayern-Training

Davies hatte sich bei einem Länderspiel im März einen Kreuzbandriss zugezogen, 130 Tage später absolvierte der Kanadier wieder Laufeinheiten auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. „Ich bin glücklich. Meinem Knie geht es besser, meine Muskeln erholen sich. Ich bin also mit allem, was gerade mit der Verletzung los ist, zufrieden. Ich freue mich, bald wieder auf dem Platz zu stehen“, hatte der Linksverteidiger zuvor in seinem Twitch-Stream erklärt. Gut möglich, dass Davies noch in diesem Jahr wieder für die Münchner spielen darf.